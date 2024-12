2024 in Muntii Fagaras: Conservation Carpathia surprinde si anul acesta viata salbatica intr un film special

Fundatia Conservation Carpathia a publicat si in acest an un film special de final de an cu animalele salbatice din Muntii Fagaras, o zona care se mandreste cu cea mai intinsa suprafata neintrerupta de paduri, care adapostesc populatii reprezentative de lupi, ursi, rasi, potrivit BizBrasov. Video‑ul (video aici) surprinde timp de un an o multitudine...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24