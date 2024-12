Predoiu: Există un barometru Schengen realizat de Comisia Europeană, odată la trei luni de zile

18:00

Ministrul Investiţiilor, Marcel Boloş, arată în mesajul de final de an că pentru el, 2025 este un an în care şi-a asumat să dedice întreaga energie şi viziune pentru a duce la un nou nivel transformarea comunităţilor prin intermediul fondurilor europene. ”Dragilor, Fiecare an nou aduce cu sine o chemare de a deveni mai buni, […] Articolul Marcel Boloș: Să trăiţi profund şi să căutaţi frumuseţea chiar şi în umbrele celor mai grele momente apare prima dată în PS News.