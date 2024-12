Mesajul lui Mihai Stoica de Anul Nou: „Celor care simt roş-albastru, chiar mai mult de atât”

21:00

Sidney Crosby, căpitanul celor de la Pittsburgh Penguins, a stabilit un nou record, în victoria obţinută de echipa sa în partida de pe teren propriu cu New York Islanders, scor 3-2. Canadianul a pasat decisiv la al doilea gol marcat de Penguins, de către Michael Bunting. Crosby şi-a trecut astfel în cont assistul cu numărul […] The post Sidney Crosby l-a depăşit pe Mario Lemieux şi a stabilit un nou record! Standing ovation pentru căpitanul lui Pittsburgh Penguins appeared first on Antena Sport.