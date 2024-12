Urători, mese întinse și multă voie bună, la pensiunile din Bucovina. Prima seară de distracție s-a lăsat cu hore

20:20

E Revelionul paietelor, al ţinutelor aurii sau roşii? Cu doar câteva ore înainte de miezul nopţii, nu mai e timp de îndoieli, ci de alegeri hotărâte. Astfel că reţelele sociale s-au umplut de hashtagul "Get ready with me", adică "pregăteşte-ţi cu mine ţinuta pentru Revelion". Sute de mii de likeuri curg pentru cele care îşi afişează rochiile si sfaturile în materie de make-up. Stiliştii recomandă discreţia şi bunul gust.