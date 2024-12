Adrian Mutu, prima reacţie după ce a fost prezentat oficial la Petrolul: „M-am săturat să stau acasă”

23:10

Meciul dintre Manchester United şi Newcastle va fi ţinut minte de Joshua Zirkzee pentru o lungă perioadă de timp. Din nefericire pentru atacantul olandez, acesta nu îşi va aminti cu plăcere de partida de pe Old Trafford. „Coţofenele” au început excelent partida de pe Old Trafford, acolo unde conduceau cu 2-0 încă din minutul 19, […] The post Joshua Zirkzee, meci de coşmar în Manchester United – Newcastle! Înlocuit în minutul 33 şi huiduit de fani, a plecat direct la vestiare appeared first on Antena Sport.