Superstiţiile de la care Monica Tatoiu nu se abate în noaptea de Revelion. Îi aduc prosperitate şi belşug

Arhanghelul Mihail declară anul 2025 ca fiind un an semnificativ în transformarea noastră către Noul Pământ și îl numește anul Trandafirului. Acest lucru are la bază două lucruri: trandafirul este simbolul Galaxiei, cu forma sa spiralată, și, de asemenea, simbolul Femininului Divin.