ZIUA CARGO vă urează An Nou fericit!

09:50

CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru camioane de peste 7,5 tone pe Valea Oltului, în zilele de 24, 25, 26 și 27 decembrie 2024. Potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în […] The post Restricții pentru camioane în perioada Crăciunului appeared first on ZIUA CARGO.