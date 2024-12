„Cosmopolit”

18:30

Măririle de salariu de la metrou costă 110 milioane de lei în plus, bani care vor veni de la bucurești, care vor plăti de la 1 ianuarie 2025, un bilet mai scump și de la toți români, prin subvenția pe care o plătește statul către Metrorex, susține fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.