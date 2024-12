Cum se va schimba zborul cu avionul în 2025 (Video)

09:50

Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 27 ianuarie 2025, arată că România va avea parte de o vreme mai caldă decât ar fi normal, cu precipitații reduse în majoritatea regiunilor. Iată prognoza emisă de ANM: Săptămâna 30 decembrie – 6 ianuarie 2025 Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde temperaturile medii vor fi …