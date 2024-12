Revelion cu Schengen terestru: 39 de PTF-uri, închise

10:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, în conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritățile bulgare, în perioada 20.12.2024 – 07.01.2025, lucrările de reparare majoră a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse vor fi temporar întrerupte. În această perioadă, circulația rutieră se va efectua din nou pe ambele sensuri, cu precizarea că, pe segmentul rutier deja reparat, sensurile […]