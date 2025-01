De astăzi, pașaportul simplu temporar vine direct acasă, gratuit

00:10

Am intrat în 2025, an care pentru noi are și o semnificație specială - Profit.ro împlinește 10 ani de la lansare. Un brand solid devenit un etalon pe piață, pentru care informațiile exclusive și corecte sunt deja "o marcă înregistrată" și care este răsplătit în foarte multe perioade cu cea mai mare audiență din presa de business. Mulțumim cititorilor și partenerilor pentru că ne sunt permanent alături.