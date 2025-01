Prestigioasa revistă Vogue face topul destinaţiilor pe 2025, care e deschis de România. Bucureştiul, menţionat în articol

04:00

Scandalurile imobiliare nu au lipsit nici în 2024 în București. Anul a început cu războiul dus de compania One United împotriva organizațiilor neguvernamentale care-i contestă proiectele de construcții. A continuat cu scandalul coloșilor din Sectorul 5, în care a fost implicată tot o firmă din grupul One United. Și s-a încheiat cu o anchetă DNA […] The post Scandalurile imobiliare 2024 | Războiul One United cu ONG-urile, clanul Vasiloi și țeapa Nordis. appeared first on Buletin de București.