Retrospectiva politică a anului 2024: România, între oportunități și provocări

Focuri spectaculoase de artificii şi petreceri grandioase. Aşa vor întâmpina marile oraşe ale lumii Noul An. La New York, lumea se va aduna în Times Square pentru a aştepta ca bila luminoasă să cadă la miezul nopţii. Revelionul din acest an vine însă şi cu interdicţii. Din motive de siguranţă, la Paris, autorităţile au interzis vânzarea […]