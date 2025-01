Elena Lasconi, mesaj de Revelion, la miezul nopții. Ce avertisment a avut pentru români

11:20

Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare are loc în fiecare an pe 1 ianuarie, în prima zi a anului, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Este un prilej de rugăciune, reflecție și bucurie pentru toți creștinii, marcând începutul unui nou an sub protecția și binecuvântarea acestui mare sfânt.