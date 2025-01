Fostul ministru al apărării din Israel, Yoav Gallant, părăseşte parlamentul

14:10

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a transmis, la miezul nopţii de Revelion, un mesaj în care avertizează că pe români îi aşteaptă „un an greu”, dar că „uniţi”, „calmi” şi privind la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să o prezinte”, vor trece „peste orice obstacol”. Lasconi mai spune, în acelaşi mesaj, că speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”, un an în care să se schimbe „pe bune” pe bune felul în care se face politică în România.