Fecioara Maria anunţă zodiile binecuvântate la început de an 2025. Mesajul zilei: „Fii gata să ierţi!”

22:20

Horoscop VENUS IN PESTI 2025. Venus, planeta iubirii, relatiilor, frumosului, cea de-a doua planeta de la Soare si vecina noastra cu o mare influenta asupra pamantenilor, este in PESTI intre 2 ianuarie – 4 februarie. Iubirea este neconditionata, nelimitata, transcendenta, tipul de dragoste pe care o intalnesti in povesti. Articolul Horoscop VENUS IN PESTI 2025. Ce aduce pentru zodia ta planeta iubirii in visatorii Pesti, intre 2 ianuarie – 4 februarie apare prima dată în Romania TV.