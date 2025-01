A fost lansată licitația pentru „Școala Verde” din Sectorul 3. Primăria lui Negoiță estimează costurile la aproape 10 milioane de euro

05:10

Anul 2025 aduce o serie de artiști, în fața publicului bucureștean, potrivit Agerpres. De-a lungul anului vor fi concerte cu artişti internaţionali şi trupe precum Richard Clayderman şi Rammstein, dar nu lipsesc nici cântăreţii autohtoni Concertele sunt programate, pe toată perioada anului, după cum urmează: IANUARIE Pe 8 ianuarie, are loc concertul „Hogwarts Magic Symphony", […]