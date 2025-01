Siria: Cenzura totala asupra presei reste ridicata, noul regim promite libertate de exprimare

11:30

Arabia Saudita a anuntat miercuri executarea a sase iranieni condamnati pentru trafic de droguri, in contextul unui an in care numarul total al executiilor a ajuns la un record de 338, conform unui bilant AFP bazat pe date oficiale. „Cei sase iranieni au fost executati la Dammam, in estul regatului, pentru contrabanda cu hasis in...