ANAF publică „lista rușinii” a firmelor și persoanelor fizice care nu și-au achitat obligațiile fiscale

10:10

Potrivit medicului legist al parohiei New Orleans, dr. Dwight McKenna, citat de mai multe media americane, printre care CNN şi The New York Times, numărul morţilor a crescut la 15, faţă de 10, cât era anterior. „Până în prezent, 15 persoane au murit. Va fi nevoie de câteva zile pentru a finaliza toate autopsiile. După […] Articolul Numărul morților din New Orleans crește la 15. Primele victime au fost identificate apare prima dată în PS News.