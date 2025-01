România, pe lista destinaţiilor recomandate de CNN, la câteva zile după topul Vogue. Ce spun americanii despre Bucureşti

10:10

O monedă de aur cu valoare numismatică va fi lansată de Banca Naţională a României mâine, 30 decembrie, şi va putea fi achiziţionată inclusiv de la sucursala Bucureşti a BNR. Moneda se vinde cu 4200 de lei, exclusiv TVA şi are ca temă 400 de ani de la naşterea mitropolitului Dosoftei. Conform unui comunicat al […]