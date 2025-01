A început tradiționala aglomerație de pe DN1. Poliția recomandă rute alternative Braşov-Bucureşti

11:10

Autorul atacului terorist din New Orleans care a pus pe jar SUA a fost identificat. În maşina cu care a comis atentatul agenţii FBI au găsit un steag al Statului Islamic. Bărbatul suspectat că a intrat cu un vehicul într-o mulţime în oraşul New Orleans şi apoi a deschis focul, provocând moartea a cel puţin […] Articolul Cine este autorul atacului terorist din New Orleans. Detaliul care l-a dat de gol apare prima dată în PS News.