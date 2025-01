Nouă zboruri ale Companiei Dan Air vor fi inaugurate, anul acesta, de pe Henri Coandă

15:30

2024 este anul în care primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a forţat începerea reparaţiei planşeului Unirii, aflat la un grad de uzură de 4 din 5. Primarul Nicuşor Dan nu a dat undă verde pentru lucrări, pentru că aştepta toate avizele necesare. La mijoc era vorba de capital politic, dar şi de o sumă uriaşă […]