Cine este şoferul camionului Tesla, ucis în explozia din faţa hotelului Trump din Las Vegas

Anchetatorii care investighează atacul de la New Orleans din noaptea de Revelion au urmărit înregistrări video care arată trei bărbaţi şi o femeie care s-ar putea să fi fost implicaţi în amplasarea unor dispozitive explozive improvizate suspecte în Cartierul Francez, au declarat pentru CNN surse din cadrul forţelor de ordine. Între timp, bilanțul victimelor a crescut la 15 morți. Președintele Joe Biden a declarat că autoritățile investighează dacă atacul din New Orleans are legătură cu explozia unei camionete Tesla în Las Vegas.