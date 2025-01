Musk se amesteca si in politica din UK, cere eliberarea extremistului Tommy Robinson. Acesta a fondat Liga de Aparare Engleza (English Defence League)

16:10

Electromobilitatea este in crestere in Norvegia: noua din zece masini noi vandute anul trecut erau alimentate exclusiv de baterii, relateaza Der Spiegel. Potrivit datelor de la Asociatia Norvegiana a Drumurilor (OFV), vehiculele complet electrice au reprezentat 88,9% din masinile noi vandute in 2024, in crestere fata de 82,4% in 2023. Inca 2,7% dintre masinile noi...