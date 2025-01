Producători auto îi fac ochi dulci lui Donald Trump cu milioane de dolari

18:50

S-au strâns sume impresionante în timpul ciclului electoral prezidențial din SUA. Mulți miliardari au aruncat bani în campaniile vicepreședintelui Kamala Harris și ale președintelui ales Donald Trump. Trump are acum miliardari din domeniul tehnologiei care îl curtează la Mar-a-Lago, în timp ce se pregătesc pentru o nouă eră în America sub o a doua administrație […] The post Lupta miliardarilor pentru Casa Albă first appeared on Ziarul National.