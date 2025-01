„Senzaţional” Ilie Dumitrescu, extaziat după ce Ianis Hagi a marcat în Rangers – Celtic 3-0! Ce a spus despre reacţia lui Gică Hagi

20:30

„Cobra" Adrian Ilie şi-a găsit urmaşul în familie! Nepoţelul îi calcă pe urme cu fotbalul şi visează să ajungă şi el în Spania! Nu la Valencia, unde a scris istorie unchiul său, ci la Barcelona, unde a jucat Hagi. Bogdan Ilie e atacant la Academia lui Hagi. La hotelul din Poiana, Adrian Ilie îşi păstrează […] Adrian Ilie e convins că nepotul său îl va depăşi: „Să câştige Champions League!" Bogdan Ilie: „Ca Messi vreau să ajung!"