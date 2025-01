Jocelyn Wildenstein, cunoscută ca "femeia-pisică" şi faimoasă pentru operaţiile estetice, a murit la 80 de ani

20:40

Autostrăzile prind viteză, în sfârşit. După ce anul trecut am inaugurat un număr record de kilometri, Ministerul Transporturilor are speranţe şi mai mari în 2025: am putea circula pe încă 250 de kilometri, cei mai mulţi pe autostrada Moldovei. Însă unele proiecte vitale pare că dau în marşarier, cum ar fi autostrada peste Carpaţi, de la Piteşti la Sibiu.