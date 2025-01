Gripă în România: mii de cazuri noi, patru decese; situația din Constanța

09:50

În România există circa 200.000 de firme cu venituri zero, un număr care s-a păstrat în ultimii ani, chiar dacă numărul companiilor din economie a crescut. Dintre acestea, 7.000 de companii înregistrează un profit total de 8 miliarde de lei, chiar dacă au venituri zero, potrivit datelor Registrului Comerţului, scrie […]