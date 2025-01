Reacția lui Donald Trump după atacul din New Orleans: SUA sunt „bătaia de joc a lumii”

18:20

Cătălin Predoiu a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că și-a propus ca în acest an să deschidă un program de echipare a Ministerului de Interne „cu cât mai multe drone și roboți, tehnologie modernă, care să suplinească și deficitul de personal, dar în același timp să multiplice efectele intervenției umane”. Ministrul de Interne spune că „sunt discuții pe care o să le am în Guvern cu ministrul de Finanțe, cu premierul, cu parlamentarii, să le am foarte deschis”.