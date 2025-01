Indiciul că Juri Cisotti va semna cu FCSB! Răspunsul italianului după ce Dinamo i-a oferit un salariu uriaş

20:40

Rapid şi Corvinul s-au înţeles pentru împrumutul lui Bogdan George Ungureanu la formaţia hunedoreană, până în luna iunie a acestui an, a anunţat, miercuri, clubul giuleştean. În vârstă de 17 ani, Bogdan va apăra buturile câştigătoarei Cupei României, acolo unde îl va înlocui pe Ştefan Lefter, un alt portar crescut de Rapid, acesta transferându-se în […]