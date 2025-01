Vogue Magazine SUA: România, destinația turistică numărul unu a anului 2025

15:40

Piatra-Neamț a întâmpinat Noul An cu brațele deschise și inima plină de speranță, într-o noapte de neuitat petrecută în Piața Ștefan cel Mare. Mii de pietreni s-au adunat sub cerul nopții, uniți de dorința de a lăsa în urmă un an și de a primi cu bucurie promisiunile celui nou. Atmosfera a fost electrizată încă […]