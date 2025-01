Horoscop 3 ianuarie 2025 – Se prevede mult noroc în afaceri

08:30

Fostul președinte al SUA, Jimmy Carter, care a servit la Casa Albă din 1977 până în 1981, a murit la vârsta de 100 de ani. El a câştigat preşedinţia în urma scandalului Watergate şi a războiului din Vietnam. Cel mai longeviv preşedinte american a murit duminică, la mai mult de un an după ce intrase […]