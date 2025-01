Presedintele destituit al Coreei de Sud sfideaza mandatul de arestare – anchetatorii trimisi sa-l retina s-au retras

22:20

Zece persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui atac armat in fata unui club de noapte din New York, in timp ce asteptau sa participe la un eveniment privat, a declarat politia, potrivit AP. Aproximativ 15 persoane se aflau in fata salii de concerte Amazura din Jamaica, Queens, cand patru barbati s-au apropiat...