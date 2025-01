Michael Schumacher împlineşte 56 de ani! Starea sa de sănătate rămâne un mister

09:10

Jaden Ivey a oferit imagini şocante în NBA, în partida pe care Detroit Pistons a câştigat-o cu Orlando Magic, scor 105 – 96. În sfertul al 4-lea, după un duel cu Cole Anthony, Jaden Ivey s-a accidentat groaznic. La un duel pentru minge, Cole Anthony i-a prins, în cădere, piciorul sub el lui Jaden Ivey.