Ţară frumoasă avem, dar cum facem bani din asta? România, regina destinaţiilor turistice în 2025. Cum ne laudă CNN

11:50

Despre țara noastră s-a spus, nu o dată, că are zone cu peisaje de vis, care așteaptă să fie descoperite și admirate de către turiști. Și nu e de mirare că mulți turiști străini vin să viziteze România, pentru a vedea cu ochii lor frumusețile naturale din zonele montane, de exemplu, dar și să simtă […] The post România, în TOP 10 cele mai bune destinații de călătorie în 2025 realizat de celebra revistă Vogue first appeared on Ziarul National.