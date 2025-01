Pe aeroportul de la Salcea apare des ceața pentru că acesta este amplasat între două rîuri. Aeroportul sucevean are un echipament care permite ghidarea pe timp de ceață cum au toate aeroporturile regionale

12:10

Radu Ciornei consideră că a avut o activitate intensă în Parlamentul României. Pînă în urmă cu cîteva zile domnul Ciornei a fost deputat USR de Suceava. Acesta a fost parlamentar pentru un mandat și nu a candidat la alegerile din 1 decembrie. După aceste alegeri, USR Suceava are un singur parlamentar – Emanuel Ungureanu, care […] Articolul Radu Ciornei, la despărțirea de Parlament: Am avut sentimente amestecate cînd am fost ultima dată. A fost ca un fel de ultima zi de școală din clasa a 12-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.