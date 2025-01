Daniel Vodă: Gazprom distribuie noi falsuri despre criza energetică provocată de Rusia, șantajează Chișinăul

20:10

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că intrarea completă a României în Spaţiul Schengen din acest an ”va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăşi acest context internaţional dificil”. ”Faptul că suntem pe deplin în Spaţiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a […] Articolul Ciolacu: Faptul că suntem pe deplin în Schengen va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie apare prima dată în PS News.