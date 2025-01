Nacional – FC Porto (20:00) şi Guimaraes – Sporting (22:15) LIVE VIDEO. Derby-ul Benfica – Braga e sâmbătă (20:00)

17:30

Ianis Hagi are un început perfect de 2025. Internaţionalul român este titular în Rangers – Celtic, primul derby Old Firm al anului. Jucătorii lui Philippe Clement au avut un început foarte bun de partidă, iar formaţia de pe Ibrox a preluat conducerea încă din minutul 7, graţie golului marcat de Ianis Hagi. Ianis Hagi a […]