Miniștrii de Externe din Germania şi Franţa s-au întâlnit cu noul lider al Siriei. Sunt primii diplomați UE care au vizitat recent Damascul

Bomba soldatului care s-a aruncat în aer într-un Cyberturck Tesla în faţa hotelului lui Donald Trump din Las Vegas putea fi mult mai letală, iar anchetatorii încearcă să afle de ce nu a fost aşa, relatează The New York Times (NYT). FBI a transmis pe 2 ianuarie că nu pare să existe o legătură între atacul din New Orleans şi incidentul survenit tot miercuri în Las Vegas, unde o maşină Tesla Cybertruck încărcată cu canistre de benzină şi artificii a explodat în faţa Trump International Hotel.