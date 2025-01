Premieră la spitalul Colentina: un transplant de tendon al lui Ahile i-a redat unei femei posibilitatea de a îşi folosi braţul drept

08:10

Mărirea salariilor din Primăria Sectorului 5 e luată în discuţie astăzi, 30 decembrie, într-o şedinţă de Consiliu Local. Cel mai câştigat ar urma să fie administratorul public, Iulian Cârlogea, nepotul fostului primar Cristian Popescu Piedone, după cum jurnaliştii Hotnews au sesizat aici. Este ziua în care la nivel central se vorbeşte despre austeritate: Guvernul va […] The post În ziua în care urmează să fie adoptată „Ordonanţa Trenuleţ”, Primăria Sectorului 5 are mărirea salariilor pe ordinea de zi appeared first on Buletin de București.