Marius Şumudică a tras un semnal de alarmă, după ce Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid: „Ferească Dumnezeu, să se gândească la asta”

22:10

Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător de pe teren în derby-ul câștigat de Rangers fără drept de apel în fața marii rivale, Celtic. Formația de pe Ibrox s-a impus cu 3-0 în Old Firm, iar internaționalul român a deschis scorul. În minutul 7, Ianis Hagi a înscris cu un șut perfect, de la […] FRF a reacționat după ce Ianis Hagi a înscris în Rangers – Celtic 3-0! Mesajul pentru internaționalul român