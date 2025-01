Premierul Dorin Recean avertizează că situaţia din Transnistria aduce o criză de securitate pentru Republica Moldova

11:30

Reprezentanţii forţelor de ordine din oraşele americane au întărit securitatea joi, după ce un atac mortal în New Orleans şi o explozie în faţa unui hotel Trump din Las Vegas au stârnit temeri cu privire la alte ameninţări într-o lună plină de evenimente publice la scară largă, relatează Reuters, citată de News.ro. Poliţia din Washington, […]