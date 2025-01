OFICIAL | Prima plecare de la Dinamo în această iarnă: „Am ajuns la acord”

22:20

Cristi Borcea poate face o echipă întreagă în galerie dacă România se califică la FIFA World Cup. 11 suflete, împreună cu soţia şi cei 9 copii. Iar în Miami, unde şi-a petrecut vacanţele, îi poate aduna pe toţi românii de acolo în Zidul Galben. Borcea va conduce galeria românilor din Miami dacă România se va […] „Totdeauna ne-am calificat când nu am pornit favoriţi" Cristi Borcea a spus care sunt atuurile cu care Mircea Lucescu ne poate duce la Mondial!