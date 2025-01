Guvernul pregăteşte eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică şi gaze

10:30

Anul acesta, emisiunea Afaceri de la zero a spus poveştile a peste 200 de antreprenori care au avut curajul să îşi transforme ideile şi pasiunile în businessuri. Fie că vorbim de cafenele, restaurante, producţie, ateliere de produse handmade sau ateliere cu diverse activităţi pentru copii sau adulţi, toate şi-au găsit locul în rubrica Afaceri de la zero. Fiecare antreprenor cu care am stat de vorbă în cadrul acestui proiect în 2024, dar şi în anii trecuţi, a pornit de la zero şi a reuşit să îşi...