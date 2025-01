VIDEO. Rușii au pierdut aproape 50.000 de militari în decembrie, cu 3.700 mai mulți decât în noiembrie. Echipamentele lor militare se epuizează rapid

09:30

Cumva, anul acesta am ajuns în mai multe capitale din Europa ca niciodată. Asta e normalitatea mea. Cine vrea să mă aducă înapoi la vize și frontiere e dușmanul meu personal. Am facut baie vara la Palatinus și iarna la Gellert, am cumpărat cărți de la minunatul Központi Antikvárium, am mâncat excelent sus pe Buda, […] Articolul Dușmanul meu personal apare prima dată în Ziariștii.