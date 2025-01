Revelionul „Infinit” organizat de Robert Negoiță a costat peste 250.000 de euro. Artificiile lansate în ceață și laserele din Parcul Titan, 10.000 de euro minutul

15:40

Patru maşini s-au lovit pe sensul de ieşire din Bucureşti, pe DN1, astăzi, 30 decembrie, în jur de ora 13:30, în zona Liceului Francez. În urma accidentului, traficul a fost blocat vreme de câteva zeci de minute iar acum, la aproximativ două ore de la accident, se circulă doar pe banda 1, dirijat. Benzile 2 […]