2025, anul provocărilor financiare: sfaturile specialiștilor pentru un an dificil | Ziarul de Iași

Atacul din New Orleans. Bărbatul suspectat că a intrat cu un vehicul într-o mulţime în oraşul New Orleans, provocând moartea a cel puţin 10 persoane şi rănind alte 35, a fost identificat de FBI ca fiind Shamsud-Din Jabbar, un cetăţean american în vârstă de 42 de ani, a anunţat miercuri poliţia federală într-un comunicat, relatează […] Articolul Atacul din New Orleans. Atacatorul, un cetățean american, a fost ucis. Bărbatul avea un steag al Statului Islamic