Nicuşor Dan îl pune la zid pe Klaus Iohannis. Vrea explicaţii pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: „Nu e un aviz pentru o conductă”

14:00

Mai sunt doar câteva ore din 2024 și ne pregătim cu mic, cu mare să trecem în anul ce vine. Cu speranța că noul an va fi unul mai bun, mai spornic și, de ce nu, mai norocos decât precedentul. De Anul Nou, mulți români respectă o serie de obiceiuri. Sunt și ceva superstiții ce […] The post Obiceiuri și superstiții de Anul Nou. Ce să faci în noaptea dintre ani ca să-ți meargă bine în 2025 first appeared on Ziarul National.