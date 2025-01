MAE a transmis o atenționare de călătorie în Irlanda. Cod portocaliu de ninsori şi polei pentru șase comitate și Cod galben de ninsori pentru restul țării

12:50

Ahold Delhaize, proprietarul lanțului de magazine Mega Image și Shop&Go, a finalizat achiziția retailerului român de produse alimentare Profi Rom Food SRL de la fondul de investiții MidEuropa pentru aproximativ 1,3 miliarde de euro (Enterprise Value). Tranzacția va dubla numărul de magazine ale companiei care operează în prezent aproape 1.000 de unități sub brandul Mega Image. În plus, retailerul estimează că în 2025 va raporta vînzări nete suplimentare de 3 miliarde de euro.