Aproape un milion de bătrâni au pensie mai mică de 1.281 de lei. Numărul lor crește

New Orleans, atac de Anul Nou. Un incident grav a avut loc miercuri seară în New Orleans, în cartierul turistic French Quarter, unde un vehicul a intrat într-o mulțime. Cel puțin 10 persoane au murit și 35 au fost rănite. Potrivit autorităților, doi polițiști au fost răniți New Orleans, atac de Anul Nou Conform serviciilor de urgență, vehiculul a intrat cu viteză în mulțime pe intersecția Canal Street și Bourbon Street, o zonă aglomerată în timpul sărbătorilor de Anul Nou.